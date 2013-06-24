Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1076«Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі».

Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до Е-Риби.

Реалізація експериментального проекту триватиме протягом двох років та забезпечить:

- зменшення адміністративного навантаження на суб’єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури отримання ними документів дозвільного характеру

- запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі;

- мінімізацію корупційних ризиків.

Координуватиме експериментальний проект Мінагрополітики.

Про початок роботи системи Е-Риба найближчим часом буде повідомлено на інформаційних ресурсах Держрибагентства.