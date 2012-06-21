Уряд на засіданні у середу, 18 січня, доповнив проект закону «Про державні нагороди України» та запровадив нову відзнаку – Державну премію України імені Михайла Грушевського. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.
Зазначено, що здобутки українців відзначатимуть у двох номінаціях: за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання з історії України.
«В умовах російської військової та інформаційної агресії Україна як ніколи потребує уважної і скоординованої державної політики щодо національної пам’яті особливо гостро постає потреба в посиленні авторитету українських істориків та відзначення державою ролі історичної науки, підтримка історичних досліджень та їхня популяризація», – прокоментував міністр культури Євген Нищук.
Розмір грошової частини премії визначатиметься щороку Президентом України.