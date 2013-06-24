Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо підтримки відтворення водних біоресурсів та аквакультури. Відповідна постанова «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)» була прийнята на черговому засіданні Уряду. Документ підготовлено Мінагрополітики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ключова новація рішення Уряду – вперше в Україні запроваджено механізм, за яким частина коштів, отриманих від зростання стартової ціни лотів під час електронних торгів на право спеціального використання водних біоресурсів, буде спрямовуватися виключно на зариблення водойм. Такий підхід створює прямий зв’язок між комерційним використанням водних біоресурсів та їх відтворенням, що є суттєвим кроком до сталого управління галуззю», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Фінансування заходів передбачене в рамках нової бюджетної програми 2804140 «Заходи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)», затвердженої Законом України «Про державний бюджет України на 2025 рік».

Головний розпорядник бюджетних коштів – Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Відповідальний виконавець – Державне агентство меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Очікуваний ефект:

стимулювання аквакультурного сектору у частині вирощування рибопосадкового матеріалу, створення додаткового попиту на продукцію вітчизняних виробників.

відновлення рибних запасів у рибогосподарських водних об’єктах, підвищення загальної рибопродуктивності водойм.

«Запровадження такого підходу є системним кроком до формування замкнутого циклу управління рибними ресурсами: від отримання доходу з використання до реінвестування у відновлення. Це створює стійку модель співіснування промислу та екологічної відповідальності, посилює державну підтримку аквакультури та сприяє нарощуванню рибогосподарського потенціалу України», – наголосив Віталій Коваль.