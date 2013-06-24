Уряд запровадив єдиний підхід до виконання в Україні заходів протимінної діяльності міністерствами та іншими органами виконавчої влади. Відповідну постанову, розроблену Міністерством оборони, прийняв Кабінет Міністрів. Документ визначає повноваження низки відомств у цій сфері, забезпечуючи виконання заходів згідно з міжнародними стандартами. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Необхідність у такому єдиному підході для збільшення потенціалу України в сфері протимінної діяльності зумовлена масштабами забруднення територій вибухонебезпечними предметами внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Тому Міноборони напрацювало проект постанови, яка забезпечить взаємоузгоджене виконання заходів протимінної діяльності, формування та реалізацію державної політики у цій сфері з урахуванням міжнародних стандартів протимінної діяльності», - прокоментував Міністр оборони Олексій Резніков.

Так, потенційно забрудненими вважаються всі території, на яких велись або ведуться активні бойові дії, які перебувають в тимчасовій окупації та території, по яких були нанесені авіаційні та ракетні удари. На звільнених територіях проводяться заходи нетехнічного, технічного обстеження потенційно небезпечних ділянок та їх маркування.

«Робота над удосконаленням процесів розмінування українських територій ведеться безперервно: як практично, на місцях, так і у нормативній площині. Йдеться як про сьогоднішні обставини, бойові дії та ракетні обстріли України росіянами, так і про створення сприятливих умов для повоєнного відновлення нашої держави», - додав перший заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, сьогодні до виконання заходів з розмінування в Україні залучаються підрозділи від Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Для координації заходів протимінної діяльності Кабінет Міністрів України 2021 року утворив міжвідомчий допоміжний орган, який діє за колегіальним принципом під головуванням Міністра оборони України.