Здобувачі освіти зможуть самостійно обирати напрям та вид професійного навчання, а також заклади освіти із переліку, який буде розміщено на сайті Державного центру зайнятості. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йдеться у затвердженому Кабінетом Міністрів України Порядку реалізації експериментального проекту з організації навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.

Пілот спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню ветеранів війни та осіб з інвалідністю, яку вони отримали під час війни. Координуватиме експериментальний проект Мінекономіки та ДЦЗ — в межах системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя, яку в Україні впроваджує Мінветеранів.

“Стратегія переходу з військової служби до цивільного життя – це інституційна реформа, яка дозволить реінтегрувати у мирне життя учасників бойових дій, військовослужбовців, які проходили службу, членів їхніх сімей. Держава має сформувати систему переходу від військової служби до цивільного життя, що забезпечить, зокрема, системний аналіз життєвого шляху нашого Воїна після демобілізації. Така система переходу забезпечить координацію дій залучених міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування щодо отримання всіх необхідних інструментів для успішної реінтеграції до цивільного життя та професійного розвитку. Дякую Мінекономіки за такий важливий і потрібний проект”, — зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Відповідно до Порядку, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть проходити як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку, або підвищити кваліфікацію.

Крім того, особам, які навчатимуться не за місцем проживання, а також особам, які супроводжуватимуть особу з інвалідністю внаслідок війни І групи, передбачено компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та у зворотньому напрямку, а також надання місця проживання на період навчання.

Фінансування професійного навчання та пов’язаних із ним витрат під час реалізації експериментального проекту буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.