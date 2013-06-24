На позачерговому засіданні Уряду, 23 жовтня, було ухвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Даний акт було розроблено Національним агентством України з питань державної служби з метою забезпечення підготовки до впровадження реформи системи оплати праці державних службовців з 1 січня 2024 року.

Постановою затверджується каталог типових посад державної служби та критерії віднесення до таких посад, визначається алгоритм проведення класифікації посад державної служби, а також державні органи зобов’язуються провести класифікацію посад державної служби у місячний строк.

Цей акт дасть змогу розпочати класифікацію посад державної служби в держаних органах, як одного з ключових етапів підготовки до впровадження реформи системи оплати праці державних службовців.

Так, класифікація посад дозволить запровадити систему визначення вартості посад – грейдінг. Це дасть змогу враховувати навантаження, складність та відповідальність роботи при встановленні зарплат та запровадити єдині підходи на державній службі – однакова робота має оплачуватись на одному рівні у всій системі державного управління.

Такий єдиний підхід в оплаті праці передбачає прозору структуру заробітної плати. Він посилює роль посадового окладу та врегульовує граничні розміри премій. Кожен державний службовець має право на стабільну і прогнозовану зарплату, яка є результатом продуктивності роботи.