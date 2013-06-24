Своїм рішенням Уряд схвалив постанову «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника». Методологія є нормативно-правовим документом, комплексний аналог якого відсутній у світі. Рішення Уряду є одним з ключових покажчиків в створенні комплексної системи перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ). Про це повідомляє Урядовий портал.

Мета Методології визначення кінцевого бенефіціарного власника КБВ – встановити на рівні країни єдиний підхід, як визначати реальних власників компаній.

Необхідність розробити правила визначення КБВ (а також інформувати про бенефіціарів) постала через вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементації в законодавство України Міжнародних стандартів фінмоніторингу від FATF.

При розробці Методології Мінфіном повністю імплементовано Керівництво щодо КБВ оприлюднене FATF в березні поточного року.

Верифікація інформації про КБВ забезпечить наявність адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб, до якої компетентні органи завжди матимуть повний та своєчасний доступ.

Документ закріплює механізми дослідження інформації про фізичних осіб, які здійснюють контроль та вирішальний вплив на діяльність юридичної особи.

З метою визначення КБВ Методологія встановлює:

методи, способи, шляхи з’ясування інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи;

принципи процесу визначення юридичною особою КБВ, проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про КБВ.

Норми Методології також передбачають особливості визначення КБВ для:

неприбуткових організацій;

інститутів спільного інвестування – корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду;

партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети;

повного та командитного товариства.

Довідково

Проєкт акта розроблено спільно Кабінетом Міністрів України та Національним банком України із залученням широкого кола громадських організацій та міжнародних експертів, які більше двох місяців опрацьовували проєкт Методології в рамках робочої групи при Міністерстві фінансів.