19 вересня Уряд ухвалив розпорядження, яким затвердив Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Розроблений Адміністрацією Держспецзв’язку документ визначає стратегічні цілі, заходи, завдання для суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури (КІ), секторальних органів, операторів КІ та інших державних органів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Національний план, зокрема, передбачає:

уточнення завдань та повноважень суб’єктів захисту критичної інфраструктури, удосконалення законодавства, що регламентує їхню діяльність;

забезпечення проведення моніторингу;

проведення оцінки ризиків і загроз критичній інфраструктурі;

визначення порядку взаємодії суб’єктів захисту КІ у кризових ситуаціях;

забезпечення функціонування системи обміну інформацією;

посилення стійкості КІ;

розроблення програм щодо роботи з громадами та підтримки населення на випадок кризових ситуацій;

налагодження міжнародної співпраці тощо.

Виконання Національного плану, який розрахований на три роки, сприятиме безперебійній роботі об’єктів критичної інфраструктури різних категорій, забезпечить захист від загроз та безперебійне надання життєво важливих послуг населенню.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України визначена Держспецзв'язку. Уповноважений орган координує діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.