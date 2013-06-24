29 вересня 2023 року, на засіданні уряду Ухвалено проект розпорядження «Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2023 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство освіти і науки України щорічно формує на конкурсних засадах перелік науково-технічних (експериментальних) розробок в межах виконання державного замовлення. Цей перелік затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 57 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Урядовим рішенням затверджено перелік з 32 науково-технічних розробок із загальним обсягом фінансування у 2023 році 40 421,0 тис. грн, з яких:

18 розробок, виконання яких розпочато у 2022 році та буде завершено у грудні 2023 року, загальний обсяг фінансування у 2023 році – 29 355,6 тис. грн;

14 розробок відібрано за результатами конкурсного відбору у 2023 році, з загальним обсягом фінансування у 2023 році – 11 065,4 тис. грн.

Науково-технічні (експериментальні) розробки спрямовані на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання, для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, зокрема через розроблення технологій подвійного призначення.