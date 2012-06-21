Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №494 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».
Цю постанову сьогодні опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» №;132 (6001).
У постанові, зокрема йдеться про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», цей перелік додається.
Текст постанови №494 від 12 липня 2017 року.