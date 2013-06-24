Через збройну агресію рф проти України з’явилася велика кількість внутрішньо переміщених осіб. У деяких громадах були створені Ради ВПО, які допомагають інтеграції внутрішніх переселенців і роботі органів місцевої влади для забезпечення прав та інтересів ВПО. Про це повідомляє Урядовий портал.

Щоб врегулювати діяльність таких рад і сприяти їх створенню на всій території України, Кабінет Міністрів ухвалив Постанову «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб». Проєкт документа було розроблено Мінреінтеграції на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Згідно з Типовим положенням про Раду з питань ВПО, вони сприятимуть реалізації регіональної політики щодо внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, їхній адаптації й інтеграції у приймаючі громади.

Серед основних завдань таких рад – сприяння забезпеченню соціального захисту ВПО, їх працевлаштування, забезпечення житлом, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги тощо.

До складу Ради буде входити 18 осіб, 9 з яких – внутрішні переселенці, 6 представників органу, при якому утворено Раду, і 3 представники громадських обʼєднань, які займаються захистом прав ВПО.

Крім того, Постановою рекомендовано:

– обласним, міським, районним військовим адміністраціям до 1 вересня 2023 року утворити Ради з питань ВПО та затвердити положення про зазначені ради з урахуванням Типового положення;

– органам місцевого самоврядування утворити Ради з питань ВПО та затвердити положення про такі ради.