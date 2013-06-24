Ухвалена вчора постанова розроблена Мінсоцполітики за дорученням Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, який очолює Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення».

Серед основних новел документу – запровадження механізму евакуації статусних дітей, а у разі виїзду їх за межі України – повернення на Батьківщину. Цей процес буде відбуватися відповідно до чіткого плану, який розроблятиметься на підставі форми, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та МВС.

Тобто, для кожного факту повернення буде складено індивідуальний план зі строками та відповідальними виконавцями.

Також за результатами вивчення питання про повернення складатиметься акт про відповідність будівлі закладу усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми.

Згаданий план та акт є обов’язковими складовими при ухваленні рішення про повернення.

Крім того, рішення обласних військових адміністрацій про повернення дітей буде погоджуватися із Нацсоцслужбою.

Усі спірні питання, які виникатимуть у зв’язку з евакуацією або поверненням в Україну дітей, будуть вирішуватися на засіданнях Координаційного штабу.