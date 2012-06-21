Кабінет Міністрів України затвердив порядок перекладу українською мовою законодавства Європейського Союзу.
Як передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна», відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
«Без цього порядку ми не зможемо досягти сумісності як чинного, так і майбутнього законодавства України із правом Європейського Союзу», – сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час засідання.
За її словами, проект рішення розробив урядовий офіс з питань європейської інтеграції і Міністерством юстиції.
Віце-прем'єр додала, що цей порядок передбачений Угодою про асоціацію України і ЄС.