Кабінет Міністрів України затвердив порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації, а також їх моніторингу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це дозволить розпочати роботу над актуалізацією чинної Державної стратегії регіонального розвитку з врахуванням нових викликів та можливостей. Йдеться про повномасштабну війну рф проти України та її вплив на територіальні громади та регіони, а також можливості у зв'язку з набуттям Україною статусу кандидата на членство в ЄС та початком переговорів про вступ України до ЄС.

Державна стратегія регіонального розвитку особливо важлива в умовах, коли збройна агресія та тимчасова окупація частини території поглибили розрив у розвитку регіонів та спричинили руйнування інфраструктури. У таких умовах стратегічне планування з використанням територіально орієнтованого та безпекового підходів є ключовими для відновлення та подальшого розвитку.

«Екоцид, масштабні мінування територій, руйнування інфраструктури, блокування логістичних шляхів, втрати людського капіталу. Останні півтора року Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами. Це означає, що довоєнні підходи до політик на державному та регіональному рівні застаріли.

До актуалізації Державної стратегії регіонального розвитку ми залучаємо максимально широке коло експертів, працюючи у 7 основних напрямах: людський капітал, інфраструктура, економіка, інституції, захист довкілля, безпека та електронне урядування.

На сьогодні про бажання долучитися до обговорення стратегії вже оголосило понад 180 українських та міжнародних експертів. На виході ми маємо отримати нове розуміння державної регіональної політики, з фокусом на відновлення регіонів і громад, поглиблення євроінтеграційних процесів та продовження децентралізації», – зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

Також Кабінет Міністрів затвердив порядок розроблення регіональних стратегій, які дозволять комплексно планувати розвиток на місцях. До їх створення можуть залучатися агенції регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування, громадські об'єднання тощо.

Моніторинг виконання Державної та регіональних стратегій буде здійснюватися на основі Геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад (ГІС). Також завдяки ГІС територіальні громади зможуть реалізовувати та відстежувати хід виконання власних стратегій розвитку та планів заходів.