Постійні обстріли, знищена комунальна техніка, заміновані шляхи та сміттєві полігони - це те, з чим щодня стикаються українці в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. За такої ситуації збір та вивезення побутових відходів від домогосподарств ускладнені, а в деяких випадках неможливі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як справлятися із утвореними побутовими відходами, щоб не перетворити ці території на суцільні сміттєзвалища, визначив на своєму засіданні Кабінет Міністрів України.

«Сьогодні лінія активних бойових дій в Україні сягає більше тисячі кілометрів. Поруч з фронтом живуть українці, які у себе вдома чекають на Перемогу. Ми повинні забезпечити їм належні умови життя. Маємо, не чекаючи закінчення війни, подбати, щоб на цих територіях була організована робота із побутовими відходами вже зараз», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

У документі також йдеться про алгоритм дій з твердими побутовими відходами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру.

«Так, наприклад, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС велика вода розмила майже 4 тисячі тонн твердих побутових відходів з полігонів та стихійних сміттєзвалищ. Українським Півднем дрейфують відходи різного походження, які зберігалися на площі понад 15 га. Через потрапляння у воду відходів та інших сторонніх предметів орієнтовні збитки довкіллю вже сягнули 28 млн гривень. Коли вода спаде до минулого рівня, розпочнеться масштабне очищення населених пунктів. Визначений Урядом алгоритм дій дозволить органам місцевої влади ефективно організувати цю роботу», - зазначив Міністр.

Порядок управління побутовими відходами в особливих умовах визначає, що:

на територіях, де обмежена можливість надання комунальної послуги з управління відходами, військові адміністрації організовуватимуть місця їх тимчасового зберігання (аналогічно тим, куди звозять сьогодні відходи руйнації).

там, де така можливість взагалі відсутня, майданчики тимчасового зберігання відходів пропонують організовувати на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, територіях загального користування, підприємств, установ, організацій тощо. На присадибних, дачних і садових ділянках відходи мають роздільно збиратися за видами та зберігатися до відновлення комунальної послуги або прийняття окремих рішень військових адміністрацій.