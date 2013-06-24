Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання внаслідок збройної агресії рф. Це стосується суден під українським та іноземними прапорами (крім росії та білорусі). Відповідна постанова прийнята Урядом. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Стабільна робота цивільного судноплавства в Чорному морі, у тому числі в рамках Зернової ініціативи, неможлива без страхового покриття перевізникам усіх ризиків, пов’язаних з агресією рф. Ми бачимо, що страхові компанії з пересторогою ставляться до покриття таких ризиків, а це створює загрозу для невійськових морських перевезень з українських портів. Запуск механізму компенсації шкоди дасть можливість фрахтувальникам та судновласникам і надалі забезпечувати заходження до наших портів незалежно від того як працює чи не працює Зернова угода. Україна як держава, яка ратифікувала міжнародні конвенції, має право на вільне торговельне судноплавство. І ми, зі свого боку, робимо все можливе, щоб знайти ті рішення, які відкриють рух з та до наших портів. І не залежати від країни-агресора, яка вже понад 7 місяців блокує рух навіть в рамках Зернової ініціативи», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з порядком, компенсація надаватиметься судновласнику, якому страховик письмово відмовив у відшкодуванні шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії рф.

Право на компенсацію матимуть тільки ті судновласники, які уклали договір страхування або P&I (Protection and Indemnity) поліс у порядку, установленому законодавством України чи іншої держави.

До шкоди, яка підлягає компенсації належить:

збитки, заподіяні судну через загибель або руйнування, що не підлягає відновленню;

витрати на усунення конструктивного пошкодження судна, через яке судно втратило морехідний стан;

збитки внаслідок втрати та або псування вантажу;

витрати, пов'язані зі шкодою здоров'ю чи життю пасажира чи члена екіпажу судна.

Для цього судновласник не пізніше 90 календарних днів з дати отримання відмови страховика у наданні страхового відшкодування може подати до Мінінфраструктури встановлений пакет документів.

Нагадаємо, в лютому цього року Верховна Рада України підтримала зміни в Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», які надають фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання гарантії компенсації шкоди, заподіяної внаслідок агресії росії. На ці цілі передбачено до 20 мільярдів гривень.