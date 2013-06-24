9 червня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 588 «Про затвердження Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва», розроблену Держгеокадастром на виконання вимог Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2698-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель». Про це повідомляє Урядовий портал.

Документом затверджується Порядок визначення втрат лісогосподарського виробництва, який визначає процедуру відшкодування таких втрат, спричинених вилученням лісових земель і чагарників для цілей, не пов’язаних із веденням лісового господарства, обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості земель.

Реалізація постанови підвищить ефективність державного регулювання у сфері земельних відносин та удосконалить порядок визначення втрат лісогосподарського виробництва.