З січня 2024 року трансплантація органів та кісткового мозку фінансуватимуться Національною службою здоров’я України (НСЗУ) в межах Програми медичних гарантій. Це важливий крок як для Міністерства охорони здоров’я, так і для всієї галузі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Останні роки, навіть попри війну, галузь трансплантації почала демонструвати дуже позитивну динаміку. В Україні пересаджують нирки, печінку, серце, легені, підшлункову залозу. За 12 місяців 2023 року проведено 507 трансплантацій. Це більше, ніж за минулий рік. Експериментальний проект, запущений Міністерством, виявився успішним. За цей час вдалося налагодити процеси та вибудувати відповідну інфраструктуру. Ми чимало зробили, аби галузь зміцніла. Час рухатись далі. З 2024 року фінансування трансплантації буде відбуватись через програму медичних гарантій. Завдання на перспективу — збільшення кількості лікарень, що діагностують смерть мозку, розвиток бази донорів кісткового мозку та удосконалення роботи центрів трансплантації», — зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Для центрів трансплантації Національною службою здоров’я сформовано два окремі пакети: перший — передбачає фінансування органної трансплантації, другий — покриття пересадок кісткового мозку. Слід зазначити, що держава водночас забезпечуватиме, як лабораторний, так і післяопераційний супровід пацієнтів. Тож вони продовжать абсолютно безоплатно отримувати повний обсяг необхідної допомоги та втручань.

З іншого боку, для медзакладів, які проводять пересадки анатомічних матеріалів, передбачено простий, зрозумілий та прозорий алгоритм переходу з пілотного проекту МОЗ до Програми медичних гарантій НСЗУ. Усі надавачі послуг, які долучені до функціонування системи трансплантації зараз, законтрактуються НСЗУ та продовжать сталу роботу наступного року.

Всі операції з трансплантації будуть оплачені державою. Незалежно від їхньої кількості. Адже, порівняно з 2023 роком, Уряд збільшив на 16 мільярдів бюджет Програми медичних гарантій. У 2024 році він становитиме майже 159 мільярдів гривень.

При цьому тарифи на пересадку органів — не зміняться. Наразі визначена така вартість послуг:

пересадка легень — близько 2,6 мільйона гривень,

трансплантація серця — понад 2 мільйони гривень,

пересадка печінки — близько 1,5 мільйона гривень,

трансплантація нирки — близько 800 тисяч гривень,

пересадка гемопоетичних стовбурових клітин — до 2,5 мільйона гривень.

Пілотний проект МОЗ із пересадки органів, який діяв із 2019 року, довів свою ефективність, нагальність та стійкість. Навіть під час війни проведення надскладних операцій із трансплантації не зупинилось. Щобільше — галузь продовжила стрімкий розвиток. Слід зазначити, що всі ефективні механізми, які були напрацьовані в межах пілотного проекту, діятимуть і після переходу на фінансування від НСЗУ.

Нагадаємо, щороку в Україні близько 5 000 людей потребують пересадки органів. Для них ця операція — єдиний шанс на життя. Впродовж десятиліть після проголошення незалежності України питання порятунку пацієнтів, які потребують пересадки, «висіло в повітрі». Проводились лише поодинокі посмертні органні трансплантації. Водночас від живого донора було проведено всього кілька десятків пересадок. Поворотним моментом у трансплантації стало прийняття змін до Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 20.12.2019 року. Тоді ж, після значної перерви, в Ковельській районній лікарні за участі столичних лікарів було проведено трансплантацію серця і нирок від померлого донора.