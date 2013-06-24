Вчора, 16 травня 2023 року, на засіданні Кабінету Міністрів України з метою погашення кредиторської заборгованості із оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників, що утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей, прийнято розпорядження «Про розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до нормативного акта передбачено здійснити розподіл резерву освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 14 580,4 тис. гривень, що дасть змогу погасити кредиторську заборгованість із оплати праці.

Довідково

Надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, головним розпорядником якої є Міністерство освіти і науки, регулюється статтями 97 і 103 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, статтею 103 Бюджетного кодексу України Кабінетові Міністрів України надано право здійснювати розподіл резерву освітньої субвенції та визначати напрями використання таких коштів.