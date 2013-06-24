13 травня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про продовження строку виконання Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та плану заходів щодо її реалізації». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стратегія цифрового розвитку системи управління державними фінансами (СУДФ) на період до 2030 року продовжує реалізацію пріоритетних напрямів розвитку Мінфіну у сфері цифрової трансформації.

Мінфін протягом 2022-2024 року вже удосконалив низку діючих публічних веб порталів та створив нові автоматизовані системи.

Зокрема, з метою популяризації інвестування у військові облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) у 2022 році запрацював веб-портал на якому оприлюднюється необхідна інформація про список банків – первинних дилерів та ліцензованих брокерів військових ОВДП.

Також у 2024 році Мінфін забезпечив створення Матриці реформ - модуля системи моніторингу виконання зобов’язань України перед ЄС, іноземними державами, міжнародними організаціями.

Стратегія цифрового розвитку СУДФ до 2030 року визначає кроки для впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності, прозорості та інтегрованості фінансової системи держави, які дозволять:

оптимізувати обмін даними між державними фінансовими установами;

зменшити операційні витрати та підвищити ефективність адміністрування бюджетних ресурсів;

підвищити прозорість державних фінансів та довіру до системи з боку громадськості та міжнародних партнерів;

запровадити інноваційні цифрові рішення для аналітики та прогнозування бюджетних процесів;

унеможливити вплив людського фактора на автоматичну обробку інформації;

підвищити інформаційну безпеку в системі управління державними фінансами.

Результатом реалізації оновленої Стратегії стане ІТ-консолідація інформаційних ресурсів суб’єктів СУДФ (Мінфін, ДПС, Держмитслужба, Держказначейство, Держаудитслужба) на рівні Міністерства фінансів України. Адміністрування цих інформаційних ресурсів здійснюватиметься незалежним адміністратором з використанням хмарних технологій. Це забезпечить поступовий перехід на новий рівень сервісно-орієнтованих систем шляхом забезпечення доступності державних послуг у режимі онлайн.

Застосування підходу ІТ-консолідації є результатом аналізу аналогічних підходів і практик, які застосовуються у Польщі, Австрії, Данії та інших країнах Європейського Союзу.