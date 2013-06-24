Кабінетом Міністрів України схвалено розроблений Міністерством фінансів у тісній співпраці з ОЕСР та іншими органами проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначені Рекомендації Ради ОЕСР наголошують на важливості прийняття чіткого законодавства, що прямо забороняє відрахування з бази оподаткування хабарів іноземним посадовим особам у міжнародних ділових операціях, а також закликають до необхідності постійного моніторингу ефективності механізму заборони такого відрахування. При цьому відмова у податковому вирахуванні хабарів не залежить від відкриття розслідування правоохоронними органами або порушення судового провадження.

Головною метою законопроекту є збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких:

˗ у платника податків є підстави вважати, що наявні обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди.

˗ платник податків одержав інформацію від контролюючого органу про виявлені ним під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди.

˗ винесено обвинувальний вирок суду, що вони здійснювалися з метою надання платником податків неправомірної вигоди.

Прийняття Верховною Радою цього закону дозволить внести зміни до Податкового кодексу, які сприятимуть запровадженню міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб, а також стане ще одним кроком на шляху до членства України в ОЕСР.

Довідково

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) була заснована у 1961 році. Вона об'єднувала 38 країн-членів. Ця організація спрямована на сприяння політикам, що покращують економічний та соціальний добробут населення по всьому світу.