Ефективне виконання державного бюджету у 2020 році дало можливість підвищити мінімальну зарплату, збільшити виплати всім лікарям, провести індексацію пенсій і підтримати бізнес та економіку. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні уряду 24 березня.

Під час засідання Кабінет Міністрів затвердив звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

«Перевиконання дохідної частини бюджету склало 54 млрд гривень. Ми запустили зміни в податковій та на митниці й починаємо бачити результат. Завдяки повному виконанню бюджету вдалося зменшити дефіцит з 7,5% від ВВП до 5,3% від ВВП», — зауважив Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, Україні вдалося не допустити того падіння економіки, яке відбулось у багатьох інших країнах.

«Велика заслуга того, що минулого року ми більш м’яко пройшли кризу — це державна підтримка економіки», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що затверджений звіт про виконання Держбюджету за 2020 рік уряд передасть для розгляду в Парламент, Президенту й Рахунковій палаті.