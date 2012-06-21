Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 54 від 1 лютого 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та внесення змін до його Статуту», яка опублікована в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
В урядовій постанові зокрема йдеться про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 3 022 000 129 гривень шляхом випуску 2066975 додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.
Уряд зобов’язав Міністерство фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю в розмірі 3 022 001 000 гривень із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України».