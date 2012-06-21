У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» опубліковано постанову Кабінету Міністрів України № 55 від 1 лютого 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до його Статуту».
У постанові зокрема йдеться про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на суму 3 464 920 000 гривень шляхом випуску 2987 додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.
Кабінет Міністрів України зобов’язав Міністерство фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю в розмірі 3 464 920 000 гривень із строком обігу десять років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».
Текст постанови КМУ № 55 від 1 лютого 2017 року читайте тут.