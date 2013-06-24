Кабінет Міністрів України змінив Порядок проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 23 серпня. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

Передбачені наступні новації:

запровадження повторного електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

скорочення періоду між аукціонами з 20-35 до 10-15 календарних днів;

підписання протоколу про результати електронного аукціону шляхом накладання кваліфікованих електронних підписів;

сплата переможцем електронного аукціону ціни продажу об’єкта приватизації протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати аукціону;

укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу;

опублікування органом приватизації в електронній торговій системі наказу про завершення приватизації протягом 10 календарних днів з дня його видання.

«З вересня ми запускаємо приватизацію, що дозволить активізувати економічну діяльність в країні. Збиткові та неефективні держпідприємства отримають нових власників, які інвестуватимуть в їх модернізацію та розвиток, створять нові робочі місця. Спрощення умов проведення приватизації сприятиме зростанню приватних інвестицій в економіку та надходжень коштів до державного бюджету», - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, постанова приводить правила проведення електронних аукціонів у відповідність до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Ці законодавчі зміни сприятимуть процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічному відновленню держави.

Як повідомлялось, починаючи з вересня Уряд відновить приватизацію підприємств державної власності, процедури для продажу об'єктів малої приватизації були приведені до вимог військового часу.

У липні Уряд затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та для ліквідації.