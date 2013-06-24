Веб-сайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 11 серпня 2023 року. У перелік таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. Система ідентифікації буде розроблятись.

Відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону № 1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Впровадження кращих практик ЄС сприятиме захисту дітей та молоді від шкідливого впливу тютюнових виробів, обмежить доступ до них та використання їх неповнолітніми.