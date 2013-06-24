Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» Мінветеранів передбачені загальнодержавні видатки за бюджетною програмою 1511050. Це субвенція з державного бюджету на виплату грошової компенсації для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і визнані учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи в обсязі 3 264 682,4 тис. гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд підтримав проект розпорядження, розроблений Мінветеранів, який передбачає розподіл субвенції за бюджетною програмою 1511050 в обсязі 2 003 487,383 тис. гривень на виплату грошової компенсації для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

«За рахунок розподілених коштів грошову компенсації орієнтовно отримають 860 осіб зазначеної категорії, які перебувають в черзі на її виплату, згідно поданої потреби на 01.03.2023. Розподіл залишку субвенції в обсязі 1 261 195,017 тис. гривень буде здійснено Мінветеранів на підставі інформації про потребу в наданні грошової компенсації тим одержувачам, яким її було призначено на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, та не виплачено і які перемістилися із цих територій, станом на 01.06.2023», - повідомив директор Департаменту соціального захисту Мінветеранів Руслан Приходько