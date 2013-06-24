Торік у червні Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі та сім рекомендацій Європейської комісії щодо реформ, які треба реалізувати для наступного кроку на шляху вступу до ЄС. А вчора на черговому засіданні уряду було схвалено Державну цільову національно-культурну програму «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року, мета якої — створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів. Коментуючи це рішення, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після затвердження такої програми можна говорити, що на урядовому рівні повністю завершено виконання семи рекомендацій Єврокомісії.