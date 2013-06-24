12 червня відбулося дев'яте засідання Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та за участі Першої леді Олени Зеленської. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час засідання представники Верховної Ради, Офісу Генпрокурора, міністерств та інших органів влади, міжнародних та громадських організацій представили результати роботи по запобіганню та протидії домашньому насильству в умовах війни, а також погодили подальші кроки щодо комплексної підтримки громадян для попередження виникнення такого насильства в родинах.

«Насильство агресора проти нашої держави – не привід забувати про побутове насильство в суспільстві. У наших родинах, на наших вулицях, у наших домівках. Воно нікуди не поділося. Бо рівень тривожних розладів у суспільстві зростає. Там, де в мирні часи закінчилось би сваркою, може статися бійка та навіть загибель», – наголосила Перша леді Олена Зеленська.

Зі свого боку Ольга Стефанішина зазначила, що постійний стрес, гнів, втрата житла, роботи, розділеність родин впливають на зростання напруженості, недовіри в сім'ях, що можуть переростати в домашнє насильство. Вона закцентувала на важливості проактивної ролі держави в мінімізації ризиків зростання таких випадків наступними роками: «Кількість звернень щодо домашнього насильства за 5 місяців 2023 року зросла на 39,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це певною мірою природній наслідок триваючої повномасштабної війни. Відтак, маємо спільно напрацювати комплексну стратегію допомоги громадянам, їхнім сім'ям, аби вони мали ресурс впоратись з травмами та наслідками війни. По суті, йдеться про адаптацію напрацювань минулих років до умов та викликів повномасштабної війни».

Віце-премʼєр-міністр наголосила на потребі реалізації комплексних програм навчання тренерів для роботи з цілими родинами, а також важливості дотримання гендерної чутливості у роботі правоохоронних органів з постраждалими.

Вона підкреслила, що для впровадження нових ініціатив з попередження та реагування на випадки домашнього насильства вкрай важливо враховувати досвід й спроможності уже діючих служб допомоги.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович проінформувала учасників щодо реалізації державної субвенції для створення таких спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та зауважила, що наразі одними з ключових пріоритетів у використані субвенції є підвищення ефективності функціонування наявних служб та відбудова тих, що зазнали руйнувань, внаслідок війни.

Окремо Ольга Стефанішина наголосила, що комплексна підтримка має спрямовуватись на підвищення обізнаності громадян про причини виникнення насильства та методи його запобігання, зокрема неконфліктну комунікацію у родинах та практики зниження рівня агресії.

Для цього, в межах Комісії презентовано пропозиції до інформаційно-просвітницької кампанії, що сприятиме здоровим стосункам в родинах, підтримці не лише постраждалих, але й також тих, хто може стати потенційним кривдником.

Окрему увагу в межах заходу присвячено роботі соціального проекту Президента України і Міністерства молоді та спорту «Активні парки – локації здорової України» щодо безкоштовних для населення рекреаційних занять в парках.

Заступник Міністра молоді та спорту Матвій Бідний підкреслив важливість залученості якомога більшої кількості громадян до різних видів спортивних активностей як ефективного способу зниження рівня стресу як одного з факторів ризику появи насильства.

В межах засідання зокрема погоджена необхідність внесення змін до законодавства та низки нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема:

- актуалізації Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі до 2025 року;

- оновлення Порядку взаємодії суб'єктів здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

- ухвалення законодавчих змін для вдосконалення механізму реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі щодо громадян України за кордоном тощо.

«Бо подолане насильство – не лише те, яке покаране, а й те, яке взагалі не сталося, якому ми запобігли. Прошу вас на своєму місці стати такими запобіжниками», – закликала учасників Комісії Олена Зеленська.