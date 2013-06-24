Урядова програма «Прихисток» дуже допомогла в перші місяці повномасштабної війни. Про це Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила під час прямого включення на одному з телеканалів. За її словами, програма добре спрацювала. Особливо в перші місяці війни, коли люди масово переміщалися із небезпечних регіонів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вона подякувала сотням тисяч українців, які відкрили свої домівки та прихистили співвітчизників. А також Українському Товариству Червоного Хреста – за фінансову підтримку урядової програми.

«Завдяки «Прихистку» понад 1 мільйон внутрішніх переселенців знайшли безкоштовне тимчасове житло. Понад 800 тисяч власників житла – подали заяви на компенсацію комунальних послуг. Загалом за цією програмою на сьогодні профінансовано більше мільярда гривень», – додала Віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду Мінреінтеграції визначеновідповідальним виконавцем проекту «Прихисток».

Відомство вестиме відповідний облік та координуватиме компенсацію витрат за прихисток переселенців.