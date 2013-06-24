Із часу старту державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 62 963 кредити на загальну суму 202,86 мільярда гривень, з яких 41 762 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 88,31 мільярда гривень (на 05.06.2023).

За минулий тиждень у межах програми видано 365 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 мільярда гривень, зокрема банки державного сектору економіки уклали 245 кредитних договорів на суму 0,68 мільярда гривень, повідомляє Міністерство фінансів.

За період воєнного стану в Україні в межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 28 141 кредитний договір на загальну суму 113,2 мільярда гривень (зокрема банки державного сектору уклали 21 286 кредитних договорів на суму 61,7 мільярда гривень). З них: 3,34 мільярда — на інвестиційні цілі; 7,64 мільярда — як антикризові кредити; 4,26 мільярда — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 31,6 мільярда — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 56,42 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.