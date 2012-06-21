9 березня Урядовий комітет під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва схвалив проект змін до постанов Кабінету Міністрів України № 117 і № 710, які дозволять здійснення бюджетного фінансування участі України у міжнародних та національних виставко-ярмаркових заходах у сфері туризму, а також здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, які закуповуються за бюджетні кошти, пов’язаних з участю у зазначених заходах.
«У світовому інформаційному просторі бракує актуальної та змістовної інформації про туристичні можливості України. Відсутність якісних маркетингових заходів негативно позначилася на іміджі України та призвела до різкого спаду обсягу в'їзного туристичного потоку. Слід підсилити інтерес до України як туристичного напрямку, це є важливою складовою інформаційної політики та просування інтересів України за кордоном», —прокоментував рішення Урядового комітету Степан Кубів.
За його словами, обмеження здійснення витрат на проведення виставок за рахунок коштів загального фонду бюджету повністю гальмує здійснення Мінекономрозвитку подальших кроків з активізації розвитку пріоритетного для України в’їзного туризму. Наразі Мінекономрозвитку підготувало перелік із 15 ключових виставкових заходів у сфері туризму, на яких доцільно розмістити національний стенд України.
«Торік аналогічні виставки відвідали близько 600 тисяч осіб. Кожен відвідувач такої виставки є потенційним туристом для України, який готовий витратити в середньому не менш 500 євро на подорож тривалістю 3—5 днів. Країни Європи давно практикують державну фінансову підтримку спільних міжнародних маркетингових заходи у сфері туризму, адже це сприяє залученню коштів в економіку країни», — зазначив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук, який опікується питанням розвитку туризму в Міністерстві.
Схвалений проект змін буде найближчим часом переданий для розгляду на засіданні Уряду.
ДОВІДКОВО
Державним бюджетом України на 2017 рік передбачено бюджетні асигнування на реалізацію заходів у сфері туризму та курортів у сумі 30,486 млн грн, однак у жовтні 2016 року припинено здійснення витрат на проведення виставок за рахунок коштів загального фонду бюджету. Рішення Урядового комітету після схвалення на засіданні Уряду відкриває можливість використання закладених у Держбюджеті коштів з метою організації участі України у міжнародних та національних виставко-ярмаркових заходах у сфері туризму.