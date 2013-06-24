Співпраця Міністерства енергетики України з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) дає змогу реалізовувати проєкти з реформування енергетичного сектору, інтеграцію українських енергетичних ринків з європейськими, а також зміцнювати енергетичну безпеку України загалом.

Протягом 2023 року було проведено зустрічі на рівні керівництва Міненерго та USAID, під час яких обговорювали напрями поглиблення і розширення співпраці. Зокрема, в січні міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з адміністраторкою USAID Самантою Павер, на якій обговорювали допомогу енергосектору України. Про важливу роль USAID у відновленні української енергетики та підготовці до зими йшлося і під час зустрічі Германа Галущенка та заступниці адміністратора USAID Ізобель Коулман у Вашингтоні.

«Дякуємо нашим партнерам з USAID за багаторічну співпрацю і реальний внесок у зміцнення енергетичної безпеки України. Допомога енергосектору, закупівля обладнання, розбудова розподіленої генерації, експертна підтримка і співпраця для інтеграції енергетичних ринків — усе це важливі складові нашої взаємодії, які дають змогу розвивати і реформувати український енергосектор», — зазначив міністр Герман Галущенко.

Із квітня 2022 року USAID Проєкт енергетичної безпеки крім основних напрямів діяльності діє як незалежний агент з питань закупівель для Фонду енергетичної підтримки України, допомагаючи придбати критично необхідне обладнання для задоволення нагальних потреб енергетичного сектору України. ПЕБ надає цю допомогу безкоштовно, діючи в тісній співпраці із Секретаріатом Енергетичного співтовариства та Міненерго.

Зокрема, у період з 1 січня по 30 листопада 2023 року USAID ПЕБ уклав понад 130 угод вартістю понад 100 мільйонів євро на закупівлю обладнання для українського енергетичного сектору від імені Фонду енергопідтримки і надав обладнання 20 українським компаніям.

Нещодавно USAID став спонсором Фонду підтримки енергетики України, формалізувавши власне зобов’язання щодо грантового внеску обсягом 25 мільйонів доларів США.

USAID ПЕБ допоміг Міненерго провести аудит українського енергетичного законодавства на відповідність енергетичному законодавству ЄС. Фахівці ПЕБ брали участь в розробленні закону України №3141 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках». Експерти проєкту розробили рекомендації щодо змін до Закону «Про ринок електричної енергії» й Податкового кодексу України, рекомендації до законопроєкту про розподіл потужності та управління перевантаженнями (CACM).

Джерело: Міністерство енергетики