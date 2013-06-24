Агентство США з міжнародного розвитку (USAID - US Agency for International Development) передало Укрзалізниці 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів. Передача цих генераторів є частиною спільної роботи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Укрзалізниці та американських партнерів з підготовки української транспортної мережі до зими та можливих у цей період складнощів з енергозабезпеченням. Про це повідомляє Урядовий портал.

Доставку генераторів анонсували сьогодні Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, голова правління Укрзалізниці Євген Лященко та Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

«Українська залізнична мережа є однією з найрозгалуженіших в Європі, має понад 20 тисяч кілометрів колії, з яких 45% електрифіковано. Генератори, надані USAID у рамках Проекту енергетичної безпеки, будуть встановлені на ключових станціях основних маршрутів руху пасажирських і вантажних потягів. Вони допоможуть підготувати Укрзалізницю до зими, забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв'язок з суміжними операторами системи розподілу», – зазначив Олександр Кубраков.

Передбачається, що передані генератори дозволять забезпечити резервне електропостачання для понад 100 тисяч споживачів та сприятиме безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України.

«З початку повномасштабної війни росії проти України, Сполучені Штати підтримують Україну, щоб забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури, одним з яких є «Укрзалізниця». Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надав сто генераторів державному залізничному перевізнику «Укрзалізниця», які є частиною понад 3300 наданих Україні генераторів з початку повномасштабної війни Росії проти України. Ці генератори посилять енергетичну стійкість Укрзалізниці шляхом резервування електропостачання для понад 100 тис. споживачів і сприяння безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України. Уряд США продовжує підтримувати Україну у забезпеченні її хороброї нації всіма необхідними ресурсами для побудови мирного, безпечного та стабільного майбутнього», – прокоментувала Бріджит Брінк.

Генератори, надані USAID «Укрзалізниці», дадуть змогу безперебійно перевозити пасажирів і вантажі до України та з України, що є вкрай важливим для зміцнення економіки країни.

«Ця зима показала, що ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Не лише забезпечувати безперебійну роботу УЗ, але й виконувати соціальну функцію для наших людей. Незважаючи на постійні обстріли, не було скасовано жодного поїзда, наші вокзали стали справжніми «Фортецями незламності», де завжди були світло й тепло. Величезну допомогу ми отримали та продовжуємо отримувати від наших партнерів. Особливо хочу подякувати Агентству США з міжнародного розвитку та посольству США в Україні, які не припиняють співпрацю з метою забезпечення потреб української залізниці в обладнанні, необхідному для стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення електроенергією станцій систем розподілу та безпеки руху поїздів. Чергова партія промислових генераторів буде використана на таких об'єктах у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Київській і Львівській областях», – зазначив Євген Лященко.

USAID та Укрзалізниця продовжуватимуть співпрацю з метою задоволення потреб української залізниці для стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення електропостачання для станцій систем розподілу та безпеки руху залізничного транспорту.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є провідним агентством з розвитку Уряду США. USAID співпрацює з Україною з 1992 року, підтримуючи Україну у нарощуванні спроможності чинити опір російській агресії та просуванні її демократичного й економічного розвитку.

Від 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабної війни росії проти України, USAID надав 16,75 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, 1,4 мільярда доларів гуманітарної допомоги та понад 1 мільярд доларів допомоги на розвиток.