Попри те що звіт уряду, очолюваного Володимиром Гройсманом, перед українським парламентом відтерміновується, Кабінет Міністрів готовий і відверто звітує перед громадянським суспільством. «Ви нам потрібні, щоб дати поради, де, як і що треба зробити, аби та чи та реформа якісно працювала», — наголосив Прем’єр-міністр звертаючись до учасників панельної дискусії під час форуму «Реформи під прицілом: діалог громадськості та уряду», організованого Реанімаційним пакетом реформ.

Україна — велика країна, яка має потенціал в різних сферах — від надр до космосу, але бенефіціаром цього є український громадянин, переконаний Володимир Гройсман. «Ми будуємо нову державу, нам потрібно одночасно робити зміни в багатьох сферах. І уряд, який маю честь очолювати, не заплющує очей на проблеми, а намагається їх розв’язувати», — наголошує він.

Прем’єр-міністр зауважив, що порядок денний змін формується в постійному діалозі влади, суспільства та експертного середовища. «Ми пройшли певний етап стабілізації, розпочали економічне зростання. І сьогодні питання в тому, яким буде українське майбутнє», — сказав Володимир Гройсман. На його думку, фундамент майбутнього вже закладено: шляхом змін в освіті, медицині, сфері стимулювання розвитку підприємництва та в інших реформах, які вже започатковані і чекають на імплементацію найближчим часом.

Отже, пріоритет уряду №1 — економічне зростання. Цього можна досягти за рахунок забезпечення верховенства права та спільними зусиллями громадськості, суспільства і влади, переконаний Володимир Гройсман.

Пріоритет №2 — реформа системи охорони здоров’я. І уряд знає, як забезпечити її повноцінну реалізацію.

Ще один пріоритет — реформа освіти. «За 12 років ми побудуємо нову українську школу», — запевняє Володимир Гройсман. Нині урядові не вдалося здійснити всі заплановані заходи, які б значно підвищили рівень життя українських громадян.

«Питання в тому, як змінюється якість життя українців. Можу сказати, що те, що хотів змінити, на даний момент я цієї мети не досягнув. Але треба йти цим шляхом, аби досягнути, бо йдеться про зовсім нові стандарти життя», — визнав Володимир Гройсман. Він зазначив, що не хоче стати одним із багатьох прем’єр-міністрів, які були в певний період часу. «Хочу, щоб, коли піду з цієї посади, залишилися конкретні справи, які на краще змінили життя українців», — наголосив він.

Володимир Гройсман виступає за внесення змін до закону про Кабінет Міністрів для розширення повноважень уряду щодо ефективного управління державою. За його словами, українське законодавство обмежує можливості уряду щодо ефективного вирішення тих чи тих завдань. «Самі процедури законотворення у нас досить складні. Законодавство не визначає загальних рамок, а досить детально прописує всі кроки, які роблять неможливими ті чи ті дії виконавчої влади. Гадаю, ми повинні рухатися до зміни цієї моделі. Законодавство визначає рамки, а виконавча влада підзаконними актами визначає найефективніші механізми в цих рамках», — зазначив Володимир Гройсман.

Відповідаючи на запитання учасників панельної дискусії, Прем’єр повідомив, що Кабінет Міністрів до кінця цього року розробить і представить модель повної монетизації субсидій. «Таке завдання про повну монетизацію субсидій я поставив перед міністром соціальної політики. До кінця цього року ми вийдемо з моделлю монетизації», — сказав Прем’єр.

А ось доцільність заміни податку на прибуток податком на виведений капітал в Україні потребує серйозної фіскальної оцінки ризиків втрат і позитивів.«Податкова система — це цифри. І тут потрібен дуже серйозний розрахунок ризиків втрат і позитивів, які можуть впливати на національну економіку. Після цього ми повинні визначитися з доцільністю цього податку», — вважає Прем’єр. За його словами, представники бізнесу також по-різному оцінюють перспективи введення податку на виведений капітал. Одні вважають такий крок корисним для національної економіки, інші — навпаки, шкідливим.

На форумі ефективно пройшли панельні дискусії за участю міністра освіти Лілії Гриневич, виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.