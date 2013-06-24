У межах робочої поїздки у Київську область Президент Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва житла для людей, постраждалих від російського вторгнення.

У селі Тарасівка глава держави відвідав містечко Хансена, яке будує компанія Wasatch Group у партнерстві із благодійною організацією To Ukraine with love.

Президент разом із засновником Wasatch Group Деллом Лой Хансеном та директором To Ukraine with love Світланою Міллер, а також заступником керівника Офісу Президента Олексієм Кулебою та начальником Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком пройшлися містечком, оглянули кілька квартир та один із будинків, що повністю готовий до зустрічі мешканців.

Делл Лой Хансен детально розповів Володимирові Зеленському про реалізацію проєкту та подальші плани розбудови Тарасівки. Він запевнив, що містечко площею 9 га намагаються будувати швидко, але якісно. У готових квартирах є все необхідне для комфортного проживання: меблі, сучасна техніка, текстиль і подарункові пакунки з наборами посуду. Помешкання типові, мають від двох до п’яти кімнат і можуть вмістити великі родини із п’яти­шести осіб. Також тут планують облаштувати квартири для дитячих будинків сімейного типу. На території містечка буде збудовано школу на 600 учнів, дитячий садок на 70 малюків, бібліотеку, публічні простори, кухню тощо.

«Я робитиму все що зможу. Радий, що маю шанс працювати із прекрасними людьми в цій прекрасній країні. Україна зараз бореться за демократію всього світу», — сказав Делл Лой Хансен, зазначивши, що підтримуватиме українців і надалі.

Глава держави високо оцінив проєкт і подякував благодійникові за підтримку.

Житло в містечку надаватимуть тимчасово на безоплатній основі внутрішньо переміщеним українцям, які втратили помешкання внаслідок повномасштабного російського вторгнення, членам сімей загиблих захисників, інвалідам війни, постраждалимКвідКвійниКтощо. Проєкт реалізовуватимуть у чотири черги. На першому етапі у 80 квартир в містечку заселиться 350 осіб. Загалом проєкт передбачає надання помешканьКдляК450Кродин.

На Київщині Володимир Зеленський ознайомився з перебігом комплексного відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпені та селі Бузова.

Разом із главою держави на будівельних майданчиках побували віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, голова Ірпінської територіальної громади Олександр Маркушин та голова Бучанської районної державної адміністрації Данило Мавлянов.

В Ірпені Володимир Зеленський оглянув район, який належить до найбільш постраждалих від повномасштабної агресії рф. Як розповів Президентові Олександр Кубраков, тут тривають активні роботи зі спорудження приватних будинків, відновлення багатоповерхівок та інфраструктури, здійснюють капітальний ремонт дороги та мосту між Ірпенем і селищем Гостомель.

Руслан Кравченко зазначив, що нині проєктують нові будинки, які зведуть на місці тих, що їх довелося знести через значне пошкодження внаслідок бойових дій.

Відновлювальні роботи фінансують коштом Київської ОВА, Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, United24 за підтримки Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine) та фонду ООН ЮНІСЕФ. Віцепрем’єр­міністр з відновлення України констатував: завдяки фінансуванню проєктів з кількох джерел є змога виконувати різні роботи, і після їх завершення район матиме сучасний вигляд.

У селі Бузова Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт у багатоквартирних будинках на вулиці Центральній.К

За словами Олександра Кубракова, один будинок уже повністю відновлено за програмою Київської ОВА, ще один буде готовий до кінця року. Проведено роботи з демонтажу та облаштування перекриттів, даху, віконних блоків, відновлено електромережу та водопостачання. Розпочато зведення ще одного будинку.

Джерело: Офіс Президента