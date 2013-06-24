Трансформація системи освіти неможлива без переосмислення навчальних просторів. Тож Мінцифри разом з МОН та Big City Lab, «Маріуполь Реборн» та Rebuild the Wonderful розробили принципи трансформації шкіл, щоб на місці радянських застарілих приміщень з’явилися інноваційні заклади, які повністю відповідають потребам сучасної освіти. П’ять перших трансформованих шкіл запрацюють восени наступного року. Це заклади в Київській та Харківській областях, Кривому Розі й Запоріжжі, які постраждали через бойові дії. Після завершення пілотного проєкт масштабується на навчальні заклади у всій країні.

«Президент Володимир Зеленський означив конкретну мету: побудувати трильйонну економіку. Для цього потрібно, щоб з’являлися компанії, які коштують мільярди. Досягнути цього можна, тільки трансформувавши систему освіти. Щоб зміни впроваджувати максимально ефективно, необхідно трансформувати саме середовище. Те, де діти навчаються, що вони бачать, навіть дизайн приміщень — усе впливає на швидкість навчання й розвиток майндсету. Саме тому невід’ємна частина трансформації системи освіти — трансформація приміщень», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Після трансформації кожен освітній заклад матиме сучасний дизайн, укриття та зручні багатофункціональні простори для навчання та розвитку. Крім того, всі приміщення буде побудовано за принципами безбар’єрності.

«Нові дизайнерські рішення у школах дадуть змогу ефективніше впроваджувати принципи НУШ: якісно реалізовувати діяльнісний підхід у навчанні, проводити досліди, гнучко адаптовувати класи під різні навчальні потреби. Також маємо зробити все, щоб школи стали по-справжньому безпечними та інклюзивними середовищами», — пояснив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Трансформовані школи стануть спільними просторами з якісною інфраструктурою. Спортивні майданчики, майстерні, кабінети для занять музикою чи малюванням зможе використовувати громада після закінчення уроків, повідомляє Мінцифри.