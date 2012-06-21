Активісти громадського об’єднання «Канцелярська сотня» відкрили портал «Посіпаки-2». На ньому міститься детальна інформація про помічників депутатів обласних і місцевих рад.
«Канцелярська сотня» — ініціатива зі створення інформаційних проектів із залученням чималої кількості волонтерів. Це і програмісти, й аналітики, і журналісти. Основна діяльність організації пов’язана з розкриттям та структуруванням інформації, яка буде корисною для журналістів і громадських активістів.
Портал «Посіпаки-2» допомагає швидко виявляти приховані зв’язки та конфлікти інтересів. Пошук можна здійснювати за прізвищами і помічника, і депутата. Також можна переглянути чинний склад депутатів разом з помічниками у кожній з областей України.
«Посіпаки-2» має інформацію про помічників депутатів 24 обласних і 24 місцевих рад.
Характерно, що найбільшу кількість помічників депутатів станом на 21 вересня 2017 року зафіксовано в Миколаївській області — 1003, а найбільша кількість депутатів — 414 — на Черкащині.
Проте щодня інформація оновлюється та доповнюється.
Ідея створити такий портал виникла в авторів після появи сайту «Посіпаки», який працював у відкритому доступі півроку. Він накопичував інформацію про помічників народних депутатів останніх п’яти скликань.
Автори нового порталу запевняють, що у кожного депутата місцевої ради може бути до п’яти помічників, які працюють на громадських засадах. Вони можуть впливати на рішення дуже широкого кола питань. Зрозуміло, що помічники не мають права голосу на сесіях.
Активісти вважають, що інформація про помічників депутатів дуже цінна і для журналістів, і для силових структур, які відповідають за боротьбу з корупційними проявами на різних щаблях влади.
Олекса ЛУЖНИЙ
для «Урядового кур’єра»