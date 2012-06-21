Ференц Ліст і Володимир Антонович, Ілона Зріні і Бела Барток, Ференц Ракоці й Міхай Мункачі, Михайло Товт та Йожеф Сабо — цих та десятки інших відомих і не дуже постатей вирішили об’єднати у фундаментальній енциклопедії «Угорці в Україні» науковці Закарпатського угорського інституту та Інституту досліджень діаспори. Торік вони підписали угоду про співпрацю, а видання має стати одним зі спільних проектів.
В енциклопедії буде представлено інформацію про населені пункти, об’єкти, пам’ятки — загалом усе, що пов’язано з угорською громадою на території України.
Джерелами для створення статей енциклопедії стануть головно архівні документи, матеріали наукових конференцій, особисті фонди.
Для реалізації проекту створено редакційну колегію, до написання статей запрошено українських та угорських науковців, а також профільних фахівців з інших країн.
Модерно створене видання передбачено передати в дар товариствам національних меншин, бібліотекам, зокрема й інших країн, органам влади, науковим інституціям тощо.
Ініціатори створення енциклопедії наголошують на її аполітичності, натомість зазначають, що вона має прислужитися й розвоєві — передовсім на Закарпатті — етноекзогенного туризму, який передбачає відвідання місць, що мають стосунок до певного етносу.
Ігор ВИННИЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»