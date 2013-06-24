На черговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє Міністерству у справах ветеранів утворити у сфері свого управління державну установу «Національне військове меморіальне кладовище» та забезпечити її діяльність.

«Створення Національного військового меморіального кладовища закладе основу практичної реалізації державної політики гідного вшанування загиблих захисників та захисниць України. Фактично це започаткування основ культури пам’яті незалежної Української держави про полеглих воїнів», — наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Національне військове меморіальне кладовище — це розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці об’ємно-просторовий об’єкт, до якого входять військове кладовище, музейний комплекс, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність народу України.