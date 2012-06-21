До третіх роковин нерівного бою українських вояків з російськими загарбниками на десятому блокпості неподалік тимчасово окупованого Донецька побували представники Запорізької обласної влади і ветерани АТО.
У липні 2014 року наша армія розпочала операцію з повернення стратегічно важливого населеного пункту Карлівка. Провідну роль у наступальних діях відігравала 93-тя окрема механізована бригада ЗСУ. Бійцям другого взводу шостої роти доручили встановити блокпост на дорозі між селами Перша Новоселівка й Уманське Ясинуватського району в тилу супротивника, перерізати комунікації й заблокувати шляхи відходу ворога.
Учасник тих подій Сергій Кирик згадує, як вранці 3 липня укріплення атакували бойовики. Бійці мужньо прийняли бій. Запоріжець Олексій Заїка першим відкрив вогонь по ворожому танку. Це дало змогу його побратимам перегрупуватися. Але сили були нерівні. Снаряд із танкової гармати знищив БМП із чотирма бійцями, троє оборонців блокпоста загинули. Завдяки вчасному підкріпленню атаку терористів відбили, а невдовзі визволили Карлівку й Авдіївку.
З поля бою тоді не повернулися полковник Володимир Мамадалієв, солдати Олександр Савенков, Дмитро Шевченко, Андрій Крилов, Олексій Заїка, Руслан Рущак та Дмитро Чабанов. Сімох наших захисників з важкими пораненнями доправили до Покровська. На жаль, через зраду деяких лікарів на них чекав полон та довге сподівання на обмін.
За кілька місяців на місці колишнього блокпоста волонтери встановили хрест, а через рік — капличку й обеліск. Згадати про бойових товаришів приїхали десятки демобілізованих бійців із Запоріжжя, Дніпра, Павлограда й Кривого Рогу. Про бойовий шлях 93-ї ОМБР згадав запорізький волонтер Умід Джуракулов, який із перших днів допомагав бійцям.
Заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко подякував воїнам за мужність, подарував родині загиблого Дмитра Шевченка й волонтерові Віталієві з Покровська фотоальбоми «Хоробрі серця неможливо зупинити».
Сергій Кирик з бойовими друзями зібрав згадки про трагічні події: залишки спаленого БТРа, покинуті солдатські ложки й кухлі, гільзи. Хлопці передадуть їх в обласний краєзнавчий музей, де обладнають стенд, присвячений героїчній обороні десятого блокпоста.
Пам’ять про героїв 93-ї окремої механізованої бригади гідно увічнено на запорізькій землі. На їхню честь названо центральну вулицю Хортицького району Запоріжжя. Про подвиг Олексія Заїки нагадує вулиця Шевченківського району, яку названо його ім’ям, і меморіальна дошка в рідній школі.