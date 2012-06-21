Облік і реєстрація транспортних засобів, наданих військовим частинам Збройних сил як волонтерська допомога, стали темою наради, проведеної міністром оборони Степаном Полтораком із представниками волонтерського корпусу. Урядовець одразу дав зрозуміти, що рішуче налаштований на розв’язання цієї проблеми.
Адже без цього підрозділи напередовій ризикують бути позбавленими більшості авто, безоплатно і часто-густо безсистемно переданих до частин у найскладніший період 2014—2015 років.
Сторони вирішили провести інвентаризацію транспортних засобів, які волонтери передали військовим підрозділам як благодійну допомогу. Планується, що під час інвентаризації зазначеного транспорту до складу робочих груп буде обов’язково залучено самих волонтерів.
Степан Полторак доручив юридичному департаменту Міністерства оборони опрацювати пропозиції щодо нормативного врегулювання проблемних питань та визначив чіткі терміни виконання цього завдання, повідомляє прес-служба оборонного відомства.
На наступній зустрічі, яку заплановано провести у січні 2017 року, буде підбито підсумки проведеної роботи та оприлюднено докладні роз’яснення щодо врегулювання питання порядку обліку транспортних засобів, наданих воякам як волонтерська допомога.