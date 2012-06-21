«Не ний, а впливай», — стверджують в українському представництві Ініціативи з прозорості інфраструктури (CoST Ukraine) і розпочинають роботу над реалізацією нового соціально значущого проєкту — інформаційно-комунікаційної онлайн-платформи «Українська Соціальна Інфраструктура». За інформацією пресофісу CoST Ukraine, днями концепція цієї платформи стала одним із шести переможців конкурсу Act to Connect, який проводили в межах проєкту ЄС та Фонду Східної Європи «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому».

За словами менеджера проєкту Тетяни Лутай, яка презентувала майбутню розробку журі конкурсу, насамперед платформа «УСІ» покликана налагодити постійний діалог між місцевою владою та громадянами, щоб перша враховувала інтереси та потреби других у процесі розподілу коштів і прийнятті управлінських рішень.

«Із цією метою створюємо інструменти системи відповідно до функцій, які вона виконуватиме, інформаційно-аналітичної та комунікаційної», — розповіла Тетяна Лутай.

Інформаційно-аналітичний блок даватиме змогу кожному громадянинові України за допомогою фільтрів знаходити на інтерактивній мапі всі об’єкти соціальної інфраструктури в його населеному пункті, районі чи області, вичерпну інформацію про кожен такий об’єкт — коли його побудовано, реконструйовано чи відремонтовано, хто виступав замовником робіт, а хто — підрядником, а головне — скільки це коштувало і з яких джерел фінансування.

«Тут можна буде перевірити підрядні організації, ознайомитися з їхнім проєктним портфелем, упевнитися в наявності сертифікатів і дозвільних документів», — конкретизувала вона.

Комунікаційний блок даватиме змогу користувачам залишати відгуки, організовувати чи брати участь в онлайн-обговореннях проєктів, подавати петиції та колективні звернення, отримувати консультації провідних експертів і зворотний зв’язок від спеціалістів CoST.

«Ми переконані, що платформа «УСІ» стане у пригоді активним громадянам, які прагнуть максимально ефективного використання коштів для якомога якіснішої розбудови інфраструктури у своїх населених пунктах чи регіонах, і місцевій владі, яка матиме доступ до актуальної інформації про потреби своїх громад, і компаніям, які працюють у сегменті будівельних робіт та послуг за державні кошти для вивчення попиту і пропозиції ринку», — наголосила Тетяна Лутай.