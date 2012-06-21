Щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму відкрилася в швейцарському Давосі всороквосьме. Попри снігопади, гірськолижний курорт приймає рекордний за чисельністю десант керівників держав, міжнародних організацій, підприємств і банків. Окрім президента США Дональда Трампа, світову політичну еліту на форумі представлять Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мей, Джастін Трюдо, Жан-Клод Юнкер, Нарендра Моді, Беньямін Нетаньяху та інші керівники держав і міжнародних організацій.
Упродовж чотирьох днів, із 23 січня, вони обговорюватимуть глобальні проблеми під гаслом «Створення спільного майбутнього в розділеному світі». Щорічні збори форуму відбуваються на тлі зростання світової економіки та сподівань, що докорінні зміни податкової системи США сприятимуть зростанню прибутку підприємств.
За традицією у форумі бере участь Президент України Петро Порошенко. Серед підтверджених зустрічей глави держави — з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.