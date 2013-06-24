Світовий банк схвалив використання Prozorro для всіх проектів, які фінансує в Україні. Про це свідчать результати оцінки командою World Bank нової процедури, яку розробило ДП «Прозорро» відповідно до рекомендацій Банку — закупівля за правилами міжнародних донорів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Автори оцінки дійшли до висновку, що “система електронних закупівель Prozorro може використовуватися в рамках проектів, що фінансуються Світовим банком, для закупівель товарів та робіт як для національних (до 5 млн євро), так і для міжнародних (від 5 млн євро) тендерних процедур”.

Відповідно до рекомендацій Світового банку, нова процедура Prozorro передбачає можливість приймати пропозиції учасників у різних валютах, поетапно розглядати пропозиції, обирати переможця не лише за ціновим критерієм тощо. Найближчим часом Міністерство економіки України та ДП “Прозорро” проведуть навчання з використання електронної системи закупівель для виконавців проектів Світового банку в Україні.

«Уряд щиро вдячний Світовому банку не лише за стійку підтримку України, а й за готовність застосувати Prozorro в межах проектів, які він фінансує. Система Prozorro добре знайома українському бізнесу, тож її використання міжнародними фінансовими організаціями дозволить українським підприємцям максимально долучатися до ланцюгів постачання для відновлення України. Це те, що надасть поштовху локальному бізнесу, виробникам, а відтак посилить стійкість нашої економіки», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Варто зазначити, що розроблена в системі Prozorro процедура не лише відповідає всім вимогам Світового банку, а й дозволяє гнучко налаштувати свою закупівлю відповідно до правил інших міжнародних організацій та донорів.

«Свої тендери в системі Prozorro вже проводить проєкт USAID та UKaid TAPAS “Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах”, і ми вітаємо цей крок. Для донора це забезпечує максимальну прозорість та ефективність у витрачанні коштів. Для України — ширше залучення бізнесу та суспільства до реалізації проєктів за донорські кошти», — прокоментувала заступник Міністра економіки Надія Бігун.

Щоб систему Prozorro могли використовувати різні банки розвитку та міжнародні організації, державне підприємство “Прозорро” спеціально розробило процедуру для донорських закупівель за принципом конструктора.

«Такий підхід дозволяє “зібрати” свою закупівлю відповідно до правил конкретного донора, задавши необхідні параметри — чи потрібна в ній попередня кваліфікація учасників, чи необхідно проводити аукціон тощо. Водночас використання Prozorro забезпечить принцип “Усі бачать все”, такий важливий для українського суспільства», — зазначив директор ДП “Прозорро” Микола Ткаченко.

Відзначимо, що до розробки нової процедури в Prozorro Світовий банк передбачав можливість використовувати українську систему електронних закупівель лише для закупівель до 5 млн євро. Натомість після запровадження вдосконалень позиція Світового банку полягає в тому, що всі закупівлі, які фінансує World Bank для відновлення України, рекомендовано проводити в Prozorro.