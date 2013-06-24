Для 19 дітей переселенців (в основному - з Донбасу) директорка Герцаївського ліцею імені Георге Асакі Чернівецької області Лілія Манолакі, директорка бібліотеки міста Герца Анжела Марку та колишня випускниця ліцею Сніжана Морару влаштували невелике свято, яке приурочили до Всесвітнього дня хом`яків.

- Ми вирішили трохи відволікти дітей, які в своєму житті вже зазнали чимало горя, від реалій війни, - зазначила керівниця ліцею. - Тому й день для веселих ігрищ вибрали не випадково: про хом'ячків щороку згадують 12 квітня. Цих тварин полюбляють і діти, і дорослі, бо вони невибагливі домашні, не потребують багато місця та корму. Кумедні гризуни тішать своїм милим виглядом, а ще тим, як ховають запаси їжі за щоки. Нашим дітям теж буде що заховати за щічками (ми підготували для них солодкі подарунки), але більше все ж хочеться, щоби хлопчики та дівчатка побули хоча б один день справжніми веселунами, відчували себе членами нашої родини.

І хоча надворі був прохолодний день, у класі ліцею лунав сміх та дитячі щасливі голоси. Про останнє подбали ведучі свята пані Анжела та пані Сніжана. Зізнаюся відверто, і мені було цікаво взяти участь у їхніх конкурсах для дітей.