Кінофільм «Червоний» за однойменним історичним романом Андрія Кокотюхи за перший вікенд зібрав у прокаті майже 1,5 мільйона гривень. Про це на Facebook повідомив голова Держкіно України Пилип Іллєнко.
«Бокс-офіс «Червоного» за перший вікенд становив 1 465 075 грн. Дані можуть трохи змінитися, але тільки в більшу сторону, бо від кількох кінотеатрів вони ще не надійшли», — написав він.
За словами пана Іллєнка, такий показник є успішним.
Він також зазначив, що стрічку показують на 135 екранах.
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Як повідомлялося, фільм «Червоний» грузинського кінорежисера Зази Буадзе вийшов на кіноекрани 24 серпня. Стрічка розповідає про воїна УПА Данила Червоного, який потрапляє у страшну м’ясорубку сталінських таборів.
Картина є одним із претендентів на висування від України на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».