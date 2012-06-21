Переддень 8 Березня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів у робочій поїздці на Вінниччині. Там він ознайомився з роботою швейної фабрики ПАТ «Володарка» і взяв участь у відкритті надсучасного відділення анестезіології та реанімації міської клінічної лікарні №1.
«Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком і надсучасним медичним обладнанням не має аналогів в Україні. Коштувала реконструкція та нове устаткування для реанімації майже 45 мільйонів гривень. Кошти надали з міського бюджету. Знайти їх вдалося за рахунок зростання податкових надходжень у межах фінансів для децентралізації», — цитує Укрінформ слова глави уряду.
Під час реконструкції площу реанімаційного відділення вдалося збільшити у півтора раза. Замінено вікна, утеплено фасад, влаштовано нові системи опалення, водопостачання, каналізації, енергетичного та кисневого постачання. Реконструкцію проведено за концепцією «чисті приміщення», відділення укомплектовано обладнанням на зразок робочого місця сучасної німецької клініки.
У відділенні встановлено сучасні апарати штучної вентиляції легенів експертного класу, які також не мають аналогів в Україні. Вони можуть працювати в інтелектуальному режимі, оцінюючи стан хворого й ступінь ураження легенів, самостійно добираючи режим вентиляції.
А на згадку від перебування на швейному виробництві Володимир Гройсман залишив відеоролик на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Він поцікавився настроєм робітниць, яких тут понад 700. За його словами, це одне з найпрекрасніших підприємств області, кількість працівників зростає, зарплата зростає, і це дуже добре. «Разом досягнемо успіху!» — поділився враженнями Прем’єр.
Добре, коли є робота на такому великому підприємстві, коли зростають обсяги виробництва. Тому він переконаний, що все буде гаразд, хоч би як було важко. «Знаю: якщо важко працювати, все буде добре, хоч би хто що казав», — святково резюмував Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»