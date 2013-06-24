Полтавщина — один з регіонів, де громади активно розвивають соціальні послуги для ветеранів, допомагаючи тим, хто найбільше цього потребує.

«Полтавщина успішно демонструє, як саме громади можуть залучати ресурси, розвивати інфраструктуру та створювати ефективну систему соціальної підтримки. Соціальні ініціативи, ветеранські простори, реабілітаційні центри допомагають тим, хто віддав свої сили та здоров’я заради країни», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час робочого візиту в область.

Один з важливих осередків допомоги ветеранам в області — Миргородкурорт. Завдяки підтримці ПРООН та ЄС 2024 року на базі курорту започаткували послугу соціальної адаптації для ветеранів та сімей загиблих військових. У квітні 2024-го тут відкрили центр життєстійкості в межах ініціативи «Ти як?» першої леді Олени Зеленської.Тут функціонує відділення реабілітації, де вже надали допомогу 1855 захисникам і захисницям.

Хороші показники у наданні соціальних послуг демонструє і територіальний центр соціального обслуговування Миргородської громади. За два місяці 2025 року кількість наданих тут послуг становить понад третину наданих за весь минулий рік.

Серед тих, хто отримує послуги, чимало людей із вразливих категорій. У терцентрі працює простір соціальної адаптації, орієнтований не лише на родини військовослужбовців, а й на внутрішньо переміщених,людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Завдяки міжнародним партнерам тут облаштували сучасне приміщення для навчання тазустрічей.У центрі працює університет третього віку, діють факультети з комп’ютерної грамотності, екологічного садівництва, мистецтва та здорового способу життя.

Інформацію про державну підтримку (програми для захисників, протезування, реабілітацію) отримують ветерани і в центрі соціальної підтримки «Берегиня» у Зінькові, де діє ветеранський простір. З листопада минулого року тут працює фахівець із супроводу ветеранів.

«Психосоціальна підтримка ветеранів, постійна увага та інформування про можливості, які гарантує держава захисникам, — складова процесу якісного надання соціальних послуг, яких потребують ветерани, військовослужбовці та їхні родини. Важливо, щоб така робота із залученням усіх можливих ресурсів, оновленням інфраструктури відбувалася в кожній громаді, щоб люди, які цього потребують, могли отримати необхідну якісну допомогу», — підсумувала Оксана Жолнович.

Джерело: Міністерство соціальної політики