Цьогоріч уряд виплатив населенню і об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 844 мільйони гривень компенсації частини кредитів, оформлених для запровадження заходів із енергоефективності й утеплення житла. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, цитуючи голову відомства Сергія Савчука.
За його словами, родинам, які придбали негазові котли за програмою, надано понад 36 мільйонів гривень. Тим, хто залучав кошти на купівлю енергоефективних матеріалів і обладнання, — 783,81 мільйона гривень. ОСББ отримали близько 23 мільйонів гривень допомоги на підвищення енергоефективності будівель.
Агентство також повідомляє, що учасникам урядової програми з енергоефективності у грудні було відшкодовано 79,6 мільйона гривень. Зокрема фізичні особи, які придбали енергоефективні матеріали й обладнання у межах програми, одержали компенсацію в сумі 68,92 мільйона, а ОСББ і ЖБК одержали з держбюджету 10,65 мільйона гривень компенсації.